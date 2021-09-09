Паринишка получил 5-летний запрет на посещение стадиона, информирует ESPN.

Украина – Франция: матч был прерван забегом стрикера на НСК Олимпийский

Амин выбежал на поле во время матча отбора ЧМ между Нидерландами и Черногорией (4:0). Юный стрикер быстренько сделал селфи со звездой "оранжевых" Мемфисом Депаем и покинул газон, однако наказание избежать не удалось.

Подросток признался, что не жалеет о своем поступке: "Живем один раз, поэтому я решил это сделать. Теперь я не смогу ходить на стадион, зато у меня есть уникальное фото с Мемфисом".

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