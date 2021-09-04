Украина – Франция: матч был прерван забегом стрикера на НСК Олимпийский
4 сентября 23:23 - Читати українською
Поединок Украины и Франции не обошелся без визита незваного гостя.
Антони Марсьяль 50’
50’ Антони Марсьяль
На 74-й минуте встречи полем НСК Олимпийский пробежался стрикер в черной одежде.
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Арбитр Славко Винчич немедленно остановил игру, а транслятор переключил кадр за пределы поля. Подростку удалось преодолеть полполя, прежде чем стюарды остановили его. Матч был продолжен.
Напомним, ранее стрикеры прерывали финалы Евро-2020 и Лиги чемпионов 2018/19.
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