ЧМ-2022, отбор: Нидерланды с хет-триком Депая уничтожили Турцию, Холанд поиздевался над Гибралтаром, триумф Хорватии
Состоялись поединки 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в группах G и H. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.
ЧМ-2022, квалификация, 6-й тур
Группа G
Нидерланды – Турция – 6:1
Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тиль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+1
Удаление: Сёюнджю, 44 (вторая желтая)
Норвегия – Гибралтар – 5:1
Голы: Торстведт, 23 Холанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43
Черногория – Латвия – 0:0
Группа H
Россия – Мальта – 2:0
Голы: Смолов, 10, Бакаев, 84 (пен)
Словакия – Кипр – 2:0
Голы: Шранц, 55, Косцельник, 78
Хорватия – Словения – 3:0
Голы: Ливая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4
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Одним из самых интересных противостояний вечера был матч Нидерландов и Турции. Неистовая поддержка трибун погнала "оранье" вперед. Команду ван Гала на 1 минуте вывел вперед Дэви Классен, который перед ударом шедеврально обстукался с Депаем. Это надо видеть!
Уже через несколько минут Дэви и Мемфис обменялись ролями – первый ассистировал, а второй забил. На этот раз получилось менее эффектно. Форвард Барселоны наверстал упущенное, отметившись еще дважды. Это был дебютный хет-трик Депая за сборную. Турция выглядела неловко, а удаление Сёюнджю и вообще поставило крест на любых ожиданиях. Добили подопечных Гюнеша Тиль и Мален, но Ундер забил гол престижа (если это можно так назвать). Феерические 6:1!
Норвегия на домашнем поле без проблем переиграла Гибралтар. Почти все было решено в первом тайме. Норвежцев вывел вперед Торстведт, а через несколько мгновений он еще и стал ассистентом, выведя один на один с голкипером Холанда – Эрлинг такие моменты крайне редко не реализовывает. Неудержимый форвард в конце первой 45-минутки записал в свой актив второй мяч. Гибралтар ответил голом, но счастье было недолгим. Серлот забил в четвертый раз, а Холанд, наконец, оформил хет-трик и поставил точку во встрече – 5:1.
Наименее результативным противостоянием группы G был матч между Черногорией и Литвой, который завершился нулевой ничьей. После шести туров секстет возглавляют Нидерланды, а второй идет Норвегия – у обоих сейчас по 13 очков.
В группе H два из трех поединков завершились со счетом 2:0: Россия с небольшими проблемами переиграла Мальту, а Словакии удалось одолеть Кипр. Хорватия же разгромила Словению, забив трижды без ответа. Первую-вторую ступеньки продолжают делить хорваты и россияне, имея в активе по 13 зачетных баллов.