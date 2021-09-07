Состоялись поединки 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в группах G и H. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.

ЧМ-2022, квалификация, 6-й тур

Группа G

Нидерланды – Турция – 6:1

Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тиль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+1

Удаление: Сёюнджю, 44 (вторая желтая)

Норвегия – Гибралтар – 5:1

Голы: Торстведт, 23 Холанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43

Черногория – Латвия – 0:0

Группа H

Россия – Мальта – 2:0

Голы: Смолов, 10, Бакаев, 84 (пен)

Словакия – Кипр – 2:0

Голы: Шранц, 55, Косцельник, 78

Хорватия – Словения – 3:0

Голы: Ливая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4

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Одним из самых интересных противостояний вечера был матч Нидерландов и Турции. Неистовая поддержка трибун погнала "оранье" вперед. Команду ван Гала на 1 минуте вывел вперед Дэви Классен, который перед ударом шедеврально обстукался с Депаем. Это надо видеть!

Уже через несколько минут Дэви и Мемфис обменялись ролями – первый ассистировал, а второй забил. На этот раз получилось менее эффектно. Форвард Барселоны наверстал упущенное, отметившись еще дважды. Это был дебютный хет-трик Депая за сборную. Турция выглядела неловко, а удаление Сёюнджю и вообще поставило крест на любых ожиданиях. Добили подопечных Гюнеша Тиль и Мален, но Ундер забил гол престижа (если это можно так назвать). Феерические 6:1!

Норвегия на домашнем поле без проблем переиграла Гибралтар. Почти все было решено в первом тайме. Норвежцев вывел вперед Торстведт, а через несколько мгновений он еще и стал ассистентом, выведя один на один с голкипером Холанда – Эрлинг такие моменты крайне редко не реализовывает. Неудержимый форвард в конце первой 45-минутки записал в свой актив второй мяч. Гибралтар ответил голом, но счастье было недолгим. Серлот забил в четвертый раз, а Холанд, наконец, оформил хет-трик и поставил точку во встрече – 5:1.

Наименее результативным противостоянием группы G был матч между Черногорией и Литвой, который завершился нулевой ничьей. После шести туров секстет возглавляют Нидерланды, а второй идет Норвегия – у обоих сейчас по 13 очков.

В группе H два из трех поединков завершились со счетом 2:0: Россия с небольшими проблемами переиграла Мальту, а Словакии удалось одолеть Кипр. Хорватия же разгромила Словению, забив трижды без ответа. Первую-вторую ступеньки продолжают делить хорваты и россияне, имея в активе по 13 зачетных баллов.

Турнирная таблица квалификационных групп ЧМ-2022