Хлопчина отримав 5-річну заборону на відвідування стадіону, інформує ESPN.

Україна – Франція: матч був перерваний забігом стрікера на НСК Олімпійський

Амін вибіг на поле під час матчу відбору ЧС між Нідерландами та Чорногорією (4:0). Юний стрікер швиденько зробив селфі із зіркою "помаранчевих" Мемфісом Депаєм і покинув газон, однак покарання уникнути не вдалося.

Підліток зізнався, що не шкодує про свій вчинок: "Живемо один раз, тому я вирішив це зробити. Тепер я не зможу ходити на стадіон, зате маю унікальне фото з Мемфісом".

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