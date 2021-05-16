Юные футболисты словно взбесились – матч чемпионата Киевской области завершился массовым побоищем
Иногда на юношеском уровне вспыхивают очень жестокие конфликты.
ФСК Форвард из Василькова и ФК Фаворит из Борисполя должны были сыграть, казалось, ничем не приметный матч чемпионата Киевской области U-17.
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Игра завершилась без забитых мячей, но запомнилась вовсе не футбольными моментами. Во время одного из единоборств у игрока Фаворита сдали нервы, и он ударил своего оппонента. Это спровоцировало массовую драку, в которой вмешались даже запасные обеих команд.
Через некоторое время юношей удалось утихомирить. Удаления, как это ни странно, получили только два футболиста. В общем, к арбитражу было немало вопросов. Даже в разгар драки можно услышать реплику в адрес рефери: "Это твоё судейство к этому привело".