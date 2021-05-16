ФСК Форвард из Василькова и ФК Фаворит из Борисполя должны были сыграть, казалось, ничем не приметный матч чемпионата Киевской области U-17.

Финал чемпионата Бразилии U-17 закончился массовой дракой – видео безжального побоища

Игра завершилась без забитых мячей, но запомнилась вовсе не футбольными моментами. Во время одного из единоборств у игрока Фаворита сдали нервы, и он ударил своего оппонента. Это спровоцировало массовую драку, в которой вмешались даже запасные обеих команд.

Через некоторое время юношей удалось утихомирить. Удаления, как это ни странно, получили только два футболиста. В общем, к арбитражу было немало вопросов. Даже в разгар драки можно услышать реплику в адрес рефери: "Это твоё судейство к этому привело".