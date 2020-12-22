Финал чемпионата Бразилии U-17 закончился массовой дракой – видео безжального побоища
Решающий поединок юношеского первенства в Бразилии запомнится участникам матча на всю жизнь.
Зрелищно завершился финальный матч юношеского чемпионата Бразилии U-17 между Атлетико Паранаэнсе и Флуминенсе.
"У*бывай отсюда": управляющего стадиона Десны избили и бросили в мусорный бак
Уже в компенсированное ко второму тайму время футболист Атлетико Паранаэнсе сфолил на сопернике и тот в ответ ударил его ногой. После этого к ним подбежали одноклубники и устроили массовую драку, в которой подключились запасные игроки, представители клубов и даже арбитры. Драчуны не пренебрегали приемами каратэ и били даже лежачих.
В конце концов побоище удалось прекратить, а девять футболистов получили красные карточки. К слову, победу со счетом 2:1 одержал Флуминенсе, который и стал чемпионом страны.
Гвардіола проти Артети, Анчелотті буде мститись Манчестер Юнайтед та іспит на мужність для Мілана – топ-матчі мідвіку