Зрелищно завершился финальный матч юношеского чемпионата Бразилии U-17 между Атлетико Паранаэнсе и Флуминенсе.

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Уже в компенсированное ко второму тайму время футболист Атлетико Паранаэнсе сфолил на сопернике и тот в ответ ударил его ногой. После этого к ним подбежали одноклубники и устроили массовую драку, в которой подключились запасные игроки, представители клубов и даже арбитры. Драчуны не пренебрегали приемами каратэ и били даже лежачих.

В конце концов побоище удалось прекратить, а девять футболистов получили красные карточки. К слову, победу со счетом 2:1 одержал Флуминенсе, который и стал чемпионом страны.

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Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020