Тоттенхэм отпустил Сона на военные сборы в Южной Корее

В Южной Корее не обращают внимание на статус человека, который вызывается в армию.

Сон Хин Мин ближайший месяц проведет на военных сборах в Южной Корее, сообщает The Sun.

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Сейчас чемпионат Англии на паузе из-за пандемии, но если его смогут восстановить в начале мая, то, вероятно, Тоттенхэму придется провести несколько матчей без своего звездного форварда.

В нынешнем сезоне АПЛ Сон провел 21 матч, в которых отметился 9-ю голами и 8-ю ассистами.

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