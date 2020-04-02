Тоттенхэм отпустил Сона на военные сборы в Южной Корее

Бельгия — 15:34 43
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Соболь из "золотом", а Яремчук, Безус и Пластун в Лиге чемпионов – Бельгия первой в Европе завершит сезон
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Аргентина, яку ми втратили: останній бій команди МарадониОвертайм — 12:00 137
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"Гут, бухайте далі": скандальний тренер ХХ століття розорив клуби, роблячи їх чемпіонами, а боса назвав "гомиком"Овертайм — 1 апр 604
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Бабич подтвердил уход Худжамова из Мариуполя – у голкипера серьезные проблемы со здоровьемУкраина — 1 апр 423
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Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-муЛига чемпионов — 1 апр 324