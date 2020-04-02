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Тоттенхэм отпустил Сона на военные сборы в Южной Корее

15:14 45 Читати українською
Тоттенхэм отпустил Сона на военные сборы в Южной Корее
Сон Хин Мин / Фотоколлаж The Sun

В Южной Корее не обращают внимание на статус человека, который вызывается в армию.

Сон Хин Мин ближайший месяц проведет на военных сборах в Южной Корее, сообщает The Sun.

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Сейчас чемпионат Англии на паузе из-за пандемии, но если его смогут восстановить в начале мая, то, вероятно, Тоттенхэму придется провести несколько матчей без своего звездного форварда.

В нынешнем сезоне АПЛ Сон провел 21 матч, в которых отметился 9-ю голами и 8-ю ассистами.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Южная Корея Южная Корея Мир Сон Хын Мин Сон Хын Мин
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