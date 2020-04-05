toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Мне пришлось выбросить его из раздевалки": Зидан разозлил гендиректора из-за рекордного трансфер в истории

14:23 145 Читати українською
"Мне пришлось выбросить его из раздевалки": Зидан разозлил гендиректора из-за рекордного трансфер в истории
Зидан на презентации в Реале

Бывший генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи вспомнил рекордный трансфер Зинедина Зидана в Реал.

"Я выбросил Зидана из раздевалки после матча против Аталанты. Он невероятно рвался в Испанию. Мы не могли его успокоить. Я сказал Зизу сообщить Флорентино Переса, что мы никуда его не отпустим. Только после этого мадридцы поняли, что трансфер обойдется им в рекордную сумму .

Сейчас или никогда: у Реала появился последний шанс подписать фаворита Зидана

Не было смысла принудительно удерживать футболиста, который точно перебрался бы в Мадрид через сезон. Мыслями он находился на Сантьяго Бернабеу. Мы имели бы серьезные проблемы в раздевалке", – заявил Моджи в твиттер-канале "Juventibus".

Напомним, что Зидан перешел из Ювентуса в Реал в начале "нулевых" за 75 млн евро. Это был рекордный трансфер в истории в эти времена.

"Якби не футбол, міг би працювати на заправці": Франческо Тотті – про Фонсеку в Ромі та гол, який допоміг одружитися

blog_ava
Барселона нашла шокирующее усиление на фоне финансовых проблем
12:19
267
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Ювентус Ювентус Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
42
мин
Манчестер Сити
18:30
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук