"Мне пришлось выбросить его из раздевалки": Зидан разозлил гендиректора из-за рекордного трансфер в истории

Бывший генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи вспомнил рекордный трансфер Зинедина Зидана в Реал.

"Я выбросил Зидана из раздевалки после матча против Аталанты. Он невероятно рвался в Испанию. Мы не могли его успокоить. Я сказал Зизу сообщить Флорентино Переса, что мы никуда его не отпустим. Только после этого мадридцы поняли, что трансфер обойдется им в рекордную сумму .

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Не было смысла принудительно удерживать футболиста, который точно перебрался бы в Мадрид через сезон. Мыслями он находился на Сантьяго Бернабеу. Мы имели бы серьезные проблемы в раздевалке", – заявил Моджи в твиттер-канале "Juventibus".

Напомним, что Зидан перешел из Ювентуса в Реал в начале "нулевых" за 75 млн евро. Это был рекордный трансфер в истории в эти времена.

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