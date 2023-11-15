Пресс-служба Кудровки объявила о досрочном прекращении сотрудничества с форвардом команды Владимиром Ковалем.

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Что стало причиной разрыва контракта – непонятно. На клубной странице в Instagram 31-летнего игрока обвинили в "нарушении требований и правил клуба". Что именно нарушил игрок – пока неизвестно.

Напомним, Коваль – воспитанник Динамо. Успел поиграть за Севастополь, Черноморец, Левый берег, польские Стомил, Термалику и Олимпию, а также за белорусский Неман. В Кудровку Владимир перебрался летом, его контракт был рассчитан до завершения сезона 2023/24. В текущем розыгрыше Второй лиги в 15 матчах он забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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