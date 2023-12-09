Ювілейний гол Салаха у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2
18:09 - Читать на русском
Ліверпуль здобув важку перемогу над Крістал Пелас у 16 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".
завершено
57’ Жан-Філіп Матета
75’ Джордан Айю
Мохамед Салах 76’
Харві Елліот 90+1’
57’ Жан-Філіп Матета
75’ Джордан Айю
76’ Мохамед Салах
90+1’ Харві Елліот
Команда Юргена Клоппа помучилася з кризовим суперником, який довів свою серію без перемог вже до п'яти матчів.
Ліверпуль у більшості добив кризового суперника і позбавив Зінченка лідерства – гру перевернув жертва збірної України
Всі голи команди забивали після перерви. Матета вивів Крістал Пелас вперед, а Салах, забивши свій 200 м'яч за Ліверпуль, зрівняв. Крапку в матчі поставив Елліот вже в компенсований час.
Ліверпуль очолив турнірну таблицю АПЛ з 37 балами. Арсенал відстає на один пункт, але команда Артети не грала ще в цьому турі. Крістал Пелас перебуває на 15 місці з 16 очками.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter