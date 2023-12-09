Ліверпуль здобув важку перемогу над Крістал Пелас у 16 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа помучилася з кризовим суперником, який довів свою серію без перемог вже до п'яти матчів.

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Всі голи команди забивали після перерви. Матета вивів Крістал Пелас вперед, а Салах, забивши свій 200 м'яч за Ліверпуль, зрівняв. Крапку в матчі поставив Елліот вже в компенсований час.

Ліверпуль очолив турнірну таблицю АПЛ з 37 балами. Арсенал відстає на один пункт, але команда Артети не грала ще в цьому турі. Крістал Пелас перебуває на 15 місці з 16 очками.