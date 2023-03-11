Юбилейная встреча "моряков": видеообзор матча Черноморец – Металлист 1925 – 1:1
Черноморец принимал Металлист 1925 в рамках 17 тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Встреча началась энергично. "Моряки" уже на 9 минуте матча открыли счет. Автором гола стал Алефиренко. Но удержать преимущество Черноморцу не удалось. Вачиберадзе помог отыграться своей команде на 20 минуте.
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После перерыва обе команды пытались забить снова, но этого сделать не удалось. Матч так и закончился вничью 1:1. Для "моряков" встреча стала 750-й в УПЛ.
Черноморец занимает 14 строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков. Металлист 1925 находится на 8 месте с 20 баллами.
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