Встреча началась энергично. "Моряки" уже на 9 минуте матча открыли счет. Автором гола стал Алефиренко. Но удержать преимущество Черноморцу не удалось. Вачиберадзе помог отыграться своей команде на 20 минуте.

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После перерыва обе команды пытались забить снова, но этого сделать не удалось. Матч так и закончился вничью 1:1. Для "моряков" встреча стала 750-й в УПЛ.

Черноморец занимает 14 строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков. Металлист 1925 находится на 8 месте с 20 баллами.

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