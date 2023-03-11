Зустріч розпочалася жваво. "Моряки" вже на 9 хвилині матчу відкрили рахунок. Автором голу став Алефіренко. Але втримати перевагу Чорноморцю не вдалося. Вачіберадзе допоміг відігратися своїй команді на 20 хвилині.

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Після перерви обидві команди намагалися забити ще раз, але цього зробити не вдалося. Матч так і закінчився внічию 1:1. Для "моряків" зустріч стала 750-й в УПЛ.

Чорноморець посідає 14 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 15 очок. Металіст 1925 перебуває на 8 місці з 20 балами.

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