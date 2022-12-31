Вулверхэмптон уступил Манчестер Юнайтед в рамках 18-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Эрик Тэн Хаг решил взяться за воспитание Маркуса Рашфорда. Форвард потерял место в основном составе по дисциплинарным причинам. Однако ситуация в поле не оставила наставнику МЮ выбора. Рашфорд вышел на второй тайм и забил единственный гол в отчетном матче.

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Для 25-летнего англичанина этот мяч оказался юбилейным – Маркус поучаствовал в 100 голах в рамках АПЛ (65 раз забил и отдал 35 ассистов). Была попытка разменять вторую сотню, но VAR не позволил Рашфорду стать автором дубля.

Благодаря этой победе, Манчестер Юнайтед набрал 32 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Вулверхэмптон остался предпоследним.