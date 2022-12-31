Вулверхемптон поступився Манчестер Юнайтед в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Ерік Тен Хаг вирішив взятися за виховання Маркуса Рашфорда. Форвард втратив місце в основному складі через дисциплінарні причини. Проте ситуація на полі не залишила наставнику МЮ вибору. Рашфорд вийшов на другий тайм і забив єдиний гол у звітному матчі.

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Для 25-річного англійця цей м'яч виявився ювілейним – Маркус долучився до 100 голів в рамках АПЛ (65 разів забив та віддав 35 асистів). Була спроба розміняти другу сотню, але VAR не дозволив Рашфорду стати автором дубля.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 32 очки та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. Вулверхемптон залишився передостаннім.