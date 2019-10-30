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Юбилей Агуэро в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1

10:44 29 Читати українською
Юбилей Агуэро в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1
Серхио Агуэро / Фото из социальных сетей

В 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги Манчестер Сити легко переиграл Саутгемптон. Смотрите видео голов и главных моментов матча на сайте "Футбол 24".

Кубок английськой футбольной лиги, 1/8 финала

Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1

Голы: Отаменди, 20, Агуэро, 38, 56 – Стивенс, 75

Команда нашего Александра Зинченко без проблем разобралась с аутсайдером АПЛ Сандерлендом – забив трижды, "горожане" лишь в конце поединка позволили сопернику один гол отквитать. Украинец участия в матче не принимал – он продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Этот матч стал 350-м для Серхио Агуэро в футболке Манчестер Сити – форвард отпраздновал свой юбилей двумя голами.

Манчестер Сити без Зинченко одолел Саутгемптон, Лестер и Эвертон вышли в следующий этап Кубка лиги

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Серхио Агуэро Серхио Агуэро Саутгемптон Саутгемптон Видеоновости
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