Юбилей Агуэро в видеообзоре матча Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1

В 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги Манчестер Сити легко переиграл Саутгемптон. Смотрите видео голов и главных моментов матча на сайте "Футбол 24".

Кубок английськой футбольной лиги, 1/8 финала

Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1

Голы: Отаменди, 20, Агуэро, 38, 56 – Стивенс, 75

Команда нашего Александра Зинченко без проблем разобралась с аутсайдером АПЛ Сандерлендом – забив трижды, "горожане" лишь в конце поединка позволили сопернику один гол отквитать. Украинец участия в матче не принимал – он продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Этот матч стал 350-м для Серхио Агуэро в футболке Манчестер Сити – форвард отпраздновал свой юбилей двумя голами.

Манчестер Сити без Зинченко одолел Саутгемптон, Лестер и Эвертон вышли в следующий этап Кубка лиги