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Ювілей Агуеро у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон – 3:1

10:44 357 Читать на русском
Ювілей Агуеро у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон – 3:1
Серхіо Агуеро / Фото з соціальних мереж

В 1/8 фіналу Кубка англійської футбольної ліги Манчестер Сіті легко переграв Саутгемптон. Дивіться відео голів та головних моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Кубок англійської футбольної ліги, 1/8 фіналу

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 3:1

Голи: Отаменді, 20, Агуеро, 38, 56 – Стівенс, 75

Команда нашого Олександра Зінченка без проблем розібралась з аутсайдером АПЛ Сандерлендом – забивши тричі, "містяни" лише наприкінці поєдинку дозволили супернику один гол відквитати. Українець участі у матчі не брав – він продовжує відновлюватись після травми коліна.

Цей матч став 350-м для Серхіо Агуеро у футболці Манчестер Сіті – форвард відсвяткував свій ювілей двома голами.

Манчестер Сіті без Зінченка здолав Саутгемптон, Лестер та Евертон вийшли до наступного етапу Кубка ліги

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