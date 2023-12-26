Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что Игор Йовичевич зарабатывал в Шахтере более 500 тысяч евро.

"Насколько мне известно, контракт Йовичевича без бонусов был порядка 500 тысяч евро. В Днепре-1 у него было вдвое меньше. Сейчас для украинского футбола это фантастически большие деньги", – отметил Цыганык в эфире Циганик Live.

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Напомним, Игорь Йовичевич покинул Шахтер перед стартом нынешнего сезона. Хорвата в должности главного тренера "горняков" заменил Патрик Ван Леувен, но сейчас Шахтер уже возглавляет Марино Пушич.

К слову, на зимний перерыв "горняки" пошли на четвертую строчку УПЛ. Подопечные Пушича имеют в своем активе 31 турнирный пункт после 15 матчей.

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