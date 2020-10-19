Йовичевич в кругу своих подопечных / СК Днепр-1

Хорватский специалист получил признание от Всеукраинского объединения тренеров по футболу, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Команда Йовичевича уверенно одолела Десну (2:0) благодаря голам Назаренко и Довбика. Эта победа стала для 46-летнего коуча первой во главе днепровцев. Кроме того, СК Днепр-1 поднялся на 10-е место в чемпионате. Средний балл Йовичевича – 4,6.

К слову, в следующем туре "спортклубовцы" встретятся с ФК Львов на выезде. Матч состоится 24 октября.

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