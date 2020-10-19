Йовічевіч у колі своїх підопічних / СК Дніпро-1

Хорватський фахівець отримав визнання від Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Команда Йовічевіча впевнено здолала Десну (2:0) завдяки голам Назаренка та Довбика. Ця звитяга стала для 46-річного коуча першою на чолі дніпровців. Крім того, СК Дніпро-1 піднявся на 10-те місце в чемпіонаті. Середній бал Йовічевіча – 4,6.

До слова, в наступному турі "спортклубівці" зустрінуться з ФК Львів на виїзді. Матч відбудеться 24 жовтня.

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