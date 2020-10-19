Игрока "горняков" назвали лучшим по итогам всех матчей 6 тура, информирует официальный сайт УПЛ.

Врач Шахтера оценил состояние Коваленко перед матчем против Реала – хавбек не смог доиграть поединок со Львовом

Интересно, что Коваленко провел лишь 24 минуты в игре со Львовом (5:1). Полузащитник Шахтера успел оформить дубль, после чего покинул поле из-за травмы. Голами также отмечались Дентиньо, Антонио и Соломон.

Напомним, в следующем туре Шахтер примет Ворсклу, которая вместе с Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

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