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Йовичевич прокомментировал слухи об интересе Динамо З к лидеру Зари

09:26 44 Читати українською
Йовичевич прокомментировал слухи об интересе Динамо З к лидеру Зари
Игор Йовичевич / Сайт Динамо З

Главный тренер загребского Динамо Игор Йовичевич поделился мыслями относительно возможного усиления игроками из чемпионата Украины.

Хорватскому гранду приписывали интерес к ведущему защитнику Зари Богдану Михайличенко.

Йовичевич признался, что мог вернуться в чемпионат Украины

"Не могу вам ничего сказать об этом. Вы можете меня понять, здесь ответ может дать только спортивный директор или скаут. Слышал ли я имя Михайличенко? Нет", – рассказал Йовичевич в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Напомним, 23-летний Михайличенко провел 27 поединков в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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Заря Заря Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко Игор Йовичевич Игор Йовичевич Динамо Загреб Динамо Загреб
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