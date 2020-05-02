Йовичевич прокомментировал слухи об интересе Динамо З к лидеру Зари

Главный тренер загребского Динамо Игор Йовичевич поделился мыслями относительно возможного усиления игроками из чемпионата Украины.
Хорватскому гранду приписывали интерес к ведущему защитнику Зари Богдану Михайличенко.
Йовичевич признался, что мог вернуться в чемпионат Украины
"Не могу вам ничего сказать об этом. Вы можете меня понять, здесь ответ может дать только спортивный директор или скаут. Слышал ли я имя Михайличенко? Нет", – рассказал Йовичевич в комментарии программе Оставайся с Футболом.
Напомним, 23-летний Михайличенко провел 27 поединков в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.
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