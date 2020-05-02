Йовічевіч прокоментував чутки про інтерес Динамо З до лідера Зорі

Головний тренер загребського Динамо Ігор Йовічевіч поділився думками щодо можливого підсилення гравцями з чемпіонату України.

Хорватському гранду приписували інтерес до провідного захисника Зорі Богдана Михайліченка.

Йовічевіч зізнався, що міг повернутись в чемпіонат України

"Не можу вам нічого сказати про це. Можете мене зрозуміти, тут відповідь може дати лише спортивний директор або скаут. Чи чув я ім'я Михайліченка? Ні", – розповів Йовічевіч в коментарі програмі Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, 23-річний Михайліченко провів 27 поєдинків у складі Зорі в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім