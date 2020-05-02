toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Йовічевіч прокоментував чутки про інтерес Динамо З до лідера Зорі

2 травня 09:26 1443 Читать на русском
Йовічевіч прокоментував чутки про інтерес Динамо З до лідера Зорі
Ігор Йовічевіч / Сайт Динамо З

Головний тренер загребського Динамо Ігор Йовічевіч поділився думками щодо можливого підсилення гравцями з чемпіонату України.

Хорватському гранду приписували інтерес до провідного захисника Зорі Богдана Михайліченка.

Йовічевіч зізнався, що міг повернутись в чемпіонат України

"Не можу вам нічого сказати про це. Можете мене зрозуміти, тут відповідь може дати лише спортивний директор або скаут. Чи чув я ім'я Михайліченка? Ні", – розповів Йовічевіч в коментарі програмі Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, 23-річний Михайліченко провів 27 поєдинків у складі Зорі в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

blog_ava
Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію
9 травня
2720
Теги
Ігор Йовічевіч Ігор Йовічевіч Зоря Зоря Динамо Загреб Динамо Загреб Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
47
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук