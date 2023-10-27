Аль-Иттихад неожиданно оступился в домашнем матче с Аль-Хазмом в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Чемпионат Саудовской Аравии, 11-й тур

Аль-Иттихад – Аль-Хазм – 2:2

Голы: Бензема, 26, Кадеш, 81 – Аль-Тани, 63, Селемани, 86

Аль-Иттихад Карима Бензема не смог одолеть команду с зоны вылета. Перед матчем 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хазм, в составе которого нет звёзд мировой величины, располагался на предпоследнем месте турнирной таблицы. Однако Аль-Иттихад, дважды ведя в счёте, позволил сопернику увезти домой ничью.

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Действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема отличился голом (после ассиста Канте) и голевой передачей, но этого оказалось недостаточно. Из-за этой потери очков Аль-Иттихад упустил возможность сократить дистанцию до лидеров саудовского чемпионата. По итогам 11 матчей в активе команды Нуну Эшпириту Санту 21 очко, она занимает пятое место в турнирной таблице.

Лидирует в чемпионате Аль-Хиляль с 26 очками в активе и игрой в запасе.

Le 5eme But de Karim Benzema en SPLpic.twitter.com/dfdFLzrhj2 — Benzelebronista (@Benzelebronista) October 26, 2023