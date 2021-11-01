СК Днепр-1 уничтожил Минай в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Днепряне сделали дело еще в первые 14 минут – Гуцуляк и Довбик оформили комфортное преимущество на старте встречи.

СК Днепр-1 разгромил Минай – Русин забил впервые за полтора года в УПЛ, закарпатцы не выиграют в 13 матчах подряд

Замена голкипера не особо помогла Минаю – Пихалёнок еще до перерыва сделал счет разгромным. Точку во встрече поставил Русин, замкнувший навес Кравченко в конце игры, забив в УПЛ впервые с июня 2020 года.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 25 очков, приблизившись к третьему месту на расстояние в 1 зачетный балл (сейчас его занимает Заря). Минай остался четырнадцатым, имея в активе 8 пунктов.