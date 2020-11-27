Наставник СК Днепр-1 Игор Йовичевич выиграл свою борьбу с COVID-19.

Последний тест хорватского специалиста оказался отрицательным, поэтому он вернулся к полноценной работе с командой, сообщает официальный сайт клуба.

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О болезни Йовичевича стало известно 22 ноября. СК Днепр-1 провел без главного тренера матч 10 тура УПЛ, в котором уступил Минаю со счетом 2:3. Уже завтра (28 ноября) днепряне будут принимать Шахтер.

Напомним, Игор Йовичевич возглавил СК Днепр-1 по ходу сезона, заменив Дмитрия Михайленко.

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