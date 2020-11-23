"Лучше было бы переболеть": Шевченко признался, на какие меры идет, чтобы не подхватить коронавирус
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей осторожности в отношении коронавируса.
"Я сдал более 50-ти тестов и я не знаю, переболел я или нет. Тест на антитела я сдавал и их у меня нет. Я уже из такой ситуации смотрю, что лучше было бы уже переболеть.
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Я очень осторожен. Я сижу дома на самоизоляции, сдал еще один отрицательный тест. Надеюсь, скоро вернусь к детям", – поделился Шевченко в интервью Великому футболу.
Отметим, что из-за вспышки коронавируса в сборной Украины был отменен матч Лиги наций против Швейцарии. Впрочем, по возвращении "сине-желтые" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
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