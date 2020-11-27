Наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч виграв свою боротьбу з COVID-19.

Останній тест хорватскього фахівця виявився негативним, тому він повернувся до повноцінної роботи з командою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про хворобу Йовічевіча стало відомо 22 листопада. СК Дніпро-1 провів без головного тренера матч 10 туру УПЛ, в якому поступився Минаю з рахунком 2:3. Вже завтра (28 листопада) дніпряни прийматимуть Шахтар.

Нагадаємо, Ігор Йовічевіч очолив СК Дніпро-1 по ходу сезону, замінивши Дмитра Михайленка.

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