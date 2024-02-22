Азиатская ЛЧ, 1/8 финала

Аль-Иттихад – Навбахор – 2:1 (первый матч 0:0)

Голы: Хамдалла, 45+6, Табатадзе, 87 (аг) – Бензема, 25 (аг)

Удаление: Джокич, 90+8

Аль-Хиляль – Сепахан – 3:1 (первый матч 3:1)

Голы: Аль-Досари, 76, Невеш, 82, Митрович, 90+7 – Ахмадзадех, 54

Удаление: Яздани, 71 (Сепахан)

Роналду вывел Аль-Наср в четвертьфинал азиатской ЛЧ – забил курьезный гол, но проиграл звание "игрок матча"

Карим Бензема вернулся в состав Аль-Иттихада, но против Навбахора нападающий едва не стал антигероем матча. Француз неудачно сыграл в обороне, когда соперник подавал штрафной, и срезал мяч в свои ворота. В компенсированное время к первому тайму Бензема реабилитировался и ассистировал Хамдалла. А победу Аль-Иттихад одержал благодаря автоголу Табатадзе.

Аль-Хиляль в первом матче оформил себе комфортный счет, который расслабил команду. В первом тайме несмотря на преимущество, не удалось саудовцам забить. А вот после пропущенного гола Митрович и Ко насели на ворота соперника и оформили три мяча.

Аль-Хиляль в четвертьфинале Азиатской ЛЧ сыграет против команды Карима Бензема.