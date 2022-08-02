"Еще несколько месяцев назад было неизвестно, будем ли мы вообще играть в футбол. После российской агрессии мы переживали дома в Хорватии. У меня уже 20 лет контакт с украинцами – с 2003 года, когда играл за Карпаты. У меня здесь много друзей. Мы можем сказать, что чувствуем себя как украинцы.

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Мое возвращение – это доказательство того, что я уважаю Украину. Я не пошел в Эмираты за деньгами и не пошел в Шахтер за деньгами. Я вернулся в Украину. Просто спортивный принцип двигал вперед, не деньги.

Война в Хорватии? Было бы лучше вообще не перенимать этот опыт – то есть, чтобы не было войны. Действительно, в Хорватии война длилась четыре года. Сначала футбола не было, потом играли на территориях, где не велись боевые действия. Но по технологиям это две разные войны – сейчас в Украине совсем другая война. Тогда такого оружия и ракет не было. Читал, что сравнивают военное положение в наших странах по поводу игры в футбол. Но их невозможно сравнить.

Сейчас тревога идет по всей Украине, ты нигде не можешь чувствовать себя безопасно. Может быть временно спокойно, но тревога раздается и в Киеве, и на западе Украины. В Хорватии играли в футбол на территории, где 4 года не было никаких боевых действий.

Посмотрим, как это будет с точки зрения безопасности, переездов, как успеть из одной точки в другую, чтобы прибыть на матч. Если игра в пятницу в Ужгороде, то как во вторник, например, добраться до Лиссабона? А если будет сирена, то нам придется доигрывать матч на следующий день? Не знаю, как мы можем это успеть по времени. Это будет большой организационный вопрос, как это сделать", – сказал Йовичевич в интервью Tribuna.

Напомним, переход хорвата в Шахтер сопровождался громким скандалом: в СК Днепр-1 обвинили тренера и его новую команду в непорядочности и аноансировали ожесточенное противостояние как на поле, так и вне его.

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