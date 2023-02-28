Тренерский штаб "горожан" во главе с Русланом Ротанем усилился очередным новичком. Им стал Андрей Кулаков.

23-летний центральный форвард стал игроком Александрии. Контракт рассчитан до 31 мая 2026 года, сообщает официальный сайт клуба .

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По информации Transfermakrt , Кулаков перебрался из Шахтера на правах свободного агента. Андрей выступал в юношеских командах "горняков", но за первую так и не провел ни одного официального матча.

Куда успешнее нападающий играл за Мариуполь в аренде в течение трех лет (50 матчей, 10 голов и 6 ассистов). Также у него есть опыт игры в турецком Тузласпоре (4 поединка).

Отметим, что в настоящее время Александрия идет пятой в ​​турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от лидера СК Днепр-1 на 10 пунктов.