Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби все еще не знает, где начнет сезон 2022/23.

Итальянский специалист ожидает, как будет развиваться ситуация в Украине, после чего определится с будущим, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Де Дзербі може покинути Шахтар заради аутсайдера Серії А

Интересно, что вариант с Галатасараем пока не является приоритетным для Де Дзерби, хотя турки предлагают карт-бланш в плане работы на трансферном рынке.

Ранее Роберто сообщал, что Шахтер позволил ему искать новое место работы. Де Дзерби будто бы желает вернуться в родную Серию А.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником