Де Дзерби до сих пор не определился с будущим в Шахтере, – журналист
11:18 - Читати українською
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби все еще не знает, где начнет сезон 2022/23.
Итальянский специалист ожидает, как будет развиваться ситуация в Украине, после чего определится с будущим, сообщает журналист Альфредо Педулла.
Де Дзербі може покинути Шахтар заради аутсайдера Серії А
Интересно, что вариант с Галатасараем пока не является приоритетным для Де Дзерби, хотя турки предлагают карт-бланш в плане работы на трансферном рынке.
Ранее Роберто сообщал, что Шахтер позволил ему искать новое место работы. Де Дзерби будто бы желает вернуться в родную Серию А.
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