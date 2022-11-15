Донецкий коллектив и его тренер Игор Йовичевич поддержали украинцев после очередных террористических действий со стороны Российской Федерации.

15 октября террористическое государство Россия нанесла массированный удар по критической и гражданской инфраструктурам Украины, выпустив более 90 ракет. В результате обстрелов ряд областей испытывают критические проблемы с электроснабжением.

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Шахтер находится во Львове, а во время воздушной тревоги команда была в укрытии. Из него главный тренер Игор Йовичевич в своем Instagram опубликовал сторис, добавив патриотический текст. "Мы выстоим. Слава Украине", – написал хорватский специалист.

Пресс-служба "горняков" опубликовала одно из последствий ракетных обстрелов Киева и поддержала украинцев.

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