Донецький колектив та його тренер Ігор Йовічевіч підтримали українців після чергових терористичних дій з боку Російської Федерації.

15 жовтня терористична держава Росія завдала масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурах України, випустивши понад 90 ракет. Внаслідок обстрілів низка областей мають критичні проблеми з електропостачанням.

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Шахтар перебуває у Львові, а під час повітряної тривоги команда була в укритті. З нього головний тренер Ігор Йовічевіч у своєму Instagram опублікував сторі, додавши патріотичний текст. "Ми вистоїмо. Слава Україні", – написав хорватський фахівець.

Пресслужба "гірників" опублікувала один із наслідків ракетних обстрілів Києва й також підтримала українців.

Черговий ракетний обстріл російських терористів ?



Майже по всій країні аварійне відключення електроенергії ️



Тримайся, Україно #Україна #Ukraine pic.twitter.com/7aqpXZYrJH — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 15, 2022

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