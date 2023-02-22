– Ты один из немногих легионеров Шахтера, который остался в команде после начала полномасштабной войны. Этим поступком пытался продемонстрировать солидарность и уважение к клубу и Украине?

– Это очень хороший вопрос. На публике всегда повторяю, что горд выступать за Шахтер. Я пережил специфический момент, когда получил тяжелую травму, но клуб меня не оставил и постоянно поддерживал во время операции и восстановления. Даже несмотря на тяжелые обстоятельства и войну Шахтер всегда был рядом со мной. Для меня было очень важно вернуться и играть за эту команду.

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– Что ты знал о Ренне до начала жеребьевки? Тебе известно, что в составе соперника двое представителей Буркина-Фасо? Возможно, удалось пообщаться с соотечественниками?

– Конечно, я говорил с игроком из Буркина-Фасо, даже получилось немного пошутить. Правда, у нас было всего несколько минут, хотя мы очень хорошо знакомы, поскольку вместе выступаем за национальную сборную. Что касается соперника: я давно наблюдаю за чемпионатом Франции и Ренном. Знаю, что их тренер до недавнего времени тренировал Лион, поэтому считаю его хорошим наставником. Кроме того, несколько моих друзей выступают в этом чемпионате.

– Как будет действовать команда во втором матче, учитывая результат первого поединка?

– Шахтер всегда демонстрирует свой футбол и играет только на победу в любом турнире. Завтра мы будем играть в свой футбол, будем биться до конца, попробуем забить как можно больше голов и постараемся порадовать болельщиков", – сказал Траоре на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Ренном и Шахтером состоится в четверг, 23 февраля. Начало встречи в 22:00.

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