"Если откровенно, то я надеялся, что после моего возвращения в Днепр-1 главный тренер Игор Йовичевич предоставит мне шанс проявить себя. Все же, начиная с 2017 года, я верой и правдой служил Днепру-1. К сожалению, такой возможности я не дождался. При встрече исполнительный директор Андрей Русол сообщил, что Йовичевич на меня не рассчитывает и будет лучше, если я сменю команду.

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Конечно, было обидно, но ничего страшного, такова футбольная жизнь. Надеюсь, что эта ситуация сделает меня только сильнее. Сейчас мои представители заняты поиском новой команды. Есть интересные предложения из Кипра, Литвы. Думаю, что конкретика появится в конце января, все же, нельзя затягивать с подготовкой к весенней части сезона", – цитирует Лопырёнка Meta-ratings.

К слову, 25-летний защитник – воспитанник Днепра, а с июля 2017 года выступал за СК Днепр-1. Первую часть текущего сезона Максим провел в аренде в Минае, за который сыграл 11 матчей.

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