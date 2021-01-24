"Якщо відверто, то я сподівався, що після мого повернення в Дніпро-1 головний тренер Ігор Йовічевіч надасть мені шанс проявити себе. Тим не менш, починаючи з 2017 року, я вірою і правдою служив Дніпру-1. На жаль, такої можливості я не дочекався. При зустрічі виконавчий директор Андрій Русол повідомив, що Йовічевич на мене не розраховує і буде краще, якщо я зміню команду.

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Звичайно, було прикро, але нічого страшного, таке футбольне життя. Сподіваюся, що ця ситуація зробить мене тільки сильнішим. Зараз мої представники зайняті пошуком нової команди. Є цікаві пропозиції з Кіпру, Литви. Думаю, що конкретика з'явиться в кінці січня, все ж, не можна затягувати з підготовкою до весняної частини сезону", – цитує Лопирьонка Meta-ratings.

До слова, 25-річний оборонець – вихованець Дніпра, а з липня 2017-го виступав за СК Дніпро-1. Першу частину поточного сезону Максим провів в оренді в Минаї, за який зіграв 11 матчів.

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