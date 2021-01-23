СК Днепр-1 разорвал контракт с Лопырёнком
15:14 - Читати українською
Опытный защитник Максим Лопырёнок будет искать себе новый клуб.
Украинский защитник Максим Лопырёнок больше не будет выступать за СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепровского клуба.
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Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.
Напомним, Лопырёнок – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2012 году. С июля 2017 года выступал за СК Днепр-1. Первую часть текущего сезона провел в аренде в Минае, за который сыграл 11 матчей. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 300 тысяч евро.
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