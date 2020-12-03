Мадридский Реал снова может рассчитывать на форварда Луку Йовича.

Последний тест серба на COVID-19 оказался отрицательным, и нападающему разрешили тренироваться с командой, сообщает Marca.

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Болезнь Йовича обнаружили после возвращения из расположения сборной Сербии. Форвард пропустил четыре матча – против Вильярреала, Интера, Алавеса и Шахтера. Впереди у Реала тяжелый поединок Примеры с Севильей (5 декабря), поэтому выздоровление Йовича может быть очень кстати.

Добавим, что в текущем сезоне сербский нападающий провел 5 матчей, но без результативных действий.

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