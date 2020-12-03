Мадридський Реал знову може розраховувати на форварда Луку Йовіча.

Останній тест серба на COVID-19 виявився негативним, і нападнику дозволили тренуватися з командою, повідомляє Marca.

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Хворобу Йовіча виявили після повернення з розташування збірної Сербії. Форвард пропустив чотири матчі – проти Вільяреала, Інтера, Алавеса та Шахтаря. Попереду у Реала важкий поєдинок Прімери із Севільєю (5 грудня), тому одужання Йовіча може бути дуже доречним.

Додамо, що в поточному сезоні сербський нападник провів 5 матчів, але без жодних результативних дій.

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