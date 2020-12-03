Капитан "сливочных" организовал встречу всей команды на базе в Вальдебебасе, чтобы обсудить пути выхода из кризиса.

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"Нам не хватает одной победы для плей-офф Лиги чемпионов. Мы зависим только от себя и должны отдать все. Парни, это же Реал! Мы выбирались и из худших ситуаций", – цитирует призыв Рамоса AS.

Отмечается, что слово брали и другие лидеры команды (Модрич, Марсело), а вот Зинедин Зидан собрание пропустил. Несмотря на это игроки, полностью доверяют тренеру и готовы исправлять ситуацию в ближайших матчах.

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