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Йович продолжил эпидемию травм в Реале

10:27 93 Читати українською
Йович продолжил эпидемию травм в Реале
Лука Йович / Marca

Летний новичок Лука Йович продолжил неприятную тенденции в подготовительный период мадридского Реала.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
3
3 : 7
7
Атлетико
02:30 27:07:2019
завершено
 

Сербы не доиграл до конца спарринг против мадридского Атлетико (3:7).

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По данным Marca, Йович получил травму голеностопа в столкновении с голкипером "матрасников" Яном Облаком. Из-за этого на 30-й минуте форвард вынужден был покинуть поле. Его заменил Карим Бензема. О степени серьезности травмы и ориентировочных сроках восстановления пока ничего неизвестно.

Лука Йович стал уже четвертым игроком "сливочных", получившим травму перед стартом сезона. Ранее разные повреждения получили Браим Диас, Ферлан Менди и Марко Асенсио. Последний из-за разрыва связок колена и мениска может пропустить весь сезон.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йович Лука Йович Реал Мадрид - Атлетико
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