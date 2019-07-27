Йович продолжил эпидемию травм в Реале

Летний новичок Лука Йович продолжил неприятную тенденции в подготовительный период мадридского Реала.

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По данным Marca, Йович получил травму голеностопа в столкновении с голкипером "матрасников" Яном Облаком. Из-за этого на 30-й минуте форвард вынужден был покинуть поле. Его заменил Карим Бензема. О степени серьезности травмы и ориентировочных сроках восстановления пока ничего неизвестно.

Лука Йович стал уже четвертым игроком "сливочных", получившим травму перед стартом сезона. Ранее разные повреждения получили Браим Диас, Ферлан Менди и Марко Асенсио. Последний из-за разрыва связок колена и мениска может пропустить весь сезон.

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