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Йовіч продовжив епідемію травм у Реалі

10:25 424 Читать на русском
Йовіч продовжив епідемію травм у Реалі
Лука Йовіч / Marca

Літній новачок Лука Йовіч продовжив неприємну тенденції у підготовчий період мадридського Реала.

 

Серб не дограв до кінця спаринг із мадридським Атлетіко (3:7).

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За даними Marca, Йовіч зазнав ушкодження гомілкостопа в зіткненні з кіпером "матрацників" Яном Облаком. Через це на 30-й хвилині форвард змушений був покинути поле. Його замінив Карім Бензема. Про серйозність травми й орієнтовні терміни відновлення наразі нічого невідомо.

Лука Йовіч став вже четвертим гравцем "вершкових", який зазнав травми перед стартом сезону. Раніше різних ушкоджень зазнали Браїм Діас, Ферлан Менді та Марко Асенсіо. Останній через розрив зв'язок коліна і меніска може пропустити весь сезон.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч Реал Мадрид - Атлетіко
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