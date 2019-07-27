Йовіч продовжив епідемію травм у Реалі

Літній новачок Лука Йовіч продовжив неприємну тенденції у підготовчий період мадридського Реала.

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За даними Marca, Йовіч зазнав ушкодження гомілкостопа в зіткненні з кіпером "матрацників" Яном Облаком. Через це на 30-й хвилині форвард змушений був покинути поле. Його замінив Карім Бензема. Про серйозність травми й орієнтовні терміни відновлення наразі нічого невідомо.

Лука Йовіч став вже четвертим гравцем "вершкових", який зазнав травми перед стартом сезону. Раніше різних ушкоджень зазнали Браїм Діас, Ферлан Менді та Марко Асенсіо. Останній через розрив зв'язок коліна і меніска може пропустити весь сезон.

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