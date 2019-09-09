Йович избежал травмы и сможет сыграть в отборе Евро-2020 против сборной Люксембурга

Нападающий Реала остался в лагере сборной Сербии перед очередным противостоянием отбора на Евро-2020.

Лука Йович тренировался вместе с другими игроками Сербии, сообщает Chiringuito.

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Ранее появилась информация о травме нападающего, которую он получил в матче против сборной Португалии. Впрочем, проблемы 21-летнего игрока оказались несерьезными и он сможет помочь "белым орлам" в противостоянии с Люксембургом, который также мог потерять свою звезду. Представитель Динамо Жерсон Родригес был под вопросом на отчетную игру, однако он успел восстановиться после жесткого столкновения в спарринге с Северной Ирландией.

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Напомним, матч между Сербией и Люксембургом состоится завтра, в 21:45 по киевскому времени.