toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Йович избежал травмы и сможет сыграть в отборе Евро-2020 против сборной Люксембурга

21:23 11 Читати українською
Йович избежал травмы и сможет сыграть в отборе Евро-2020 против сборной Люксембурга
Лука Йович / Reuters

Нападающий Реала остался в лагере сборной Сербии перед очередным противостоянием отбора на Евро-2020.

 

Лука Йович тренировался вместе с другими игроками Сербии, сообщает Chiringuito.

Суперсэйв бывшего голкипера клубов УПЛ в матче отбора Евро-2020 – год назад он выбрал Казахстан вместо Украины

Ранее появилась информация о травме нападающего, которую он получил в матче против сборной Португалии. Впрочем, проблемы 21-летнего игрока оказались несерьезными и он сможет помочь "белым орлам" в противостоянии с Люксембургом, который также мог потерять свою звезду. Представитель Динамо Жерсон Родригес был под вопросом на отчетную игру, однако он успел восстановиться после жесткого столкновения в спарринге с Северной Ирландией.

Тадич не сыграет против Люксембурга – серьезные кадровые проблемы в составе соперника сборной Украины

Напомним, матч между Сербией и Люксембургом состоится завтра, в 21:45 по киевскому времени.

blog_ava
Роналду опозорился трижды в одной атаке – эпическое видео
11:42
692
Теги
Сербия Сербия Лука Йович Лука Йович Евро-2020 Люксембург - Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
5
мин
Украина U-21
18:30
Мальта U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук