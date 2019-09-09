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Йовіч уникнув травми і зможе зіграти у відборі Євро-2020 проти збірної Люксембургу

21:19 12 Читать на русском
Йовіч уникнув травми і зможе зіграти у відборі Євро-2020 проти збірної Люксембургу
Лука Йовіч / Reuters

Нападник Реала залишився у таборі збірної Сербії перед черговим протистоянням відбору на Євро-2020.

 

Лука Йовіч тренувався разом з іншими гравцями Сербії, повідомляє Chiringuito.

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Раніше з'явилась інформація про травму нападника, якої він зазнав у матчі проти збірної Португалії. Втім, проблеми 21-річного гравця виявились несерйозними і він зможе допомогти "білим орлам" у протистоянні з Люксембургом, який також міг втратити свою зірку. Представник Динамо Жерсон Родрігес був під питанням на звітну гру, однак він встиг відновитися після жорсткого зіткнення у спарингу з Північною Ірландією.

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Нагадаємо, матч між Сербією та Люксембургом відбудеться завтра, о 21:45 за київським часом.

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Теги
Сербія Сербія Лука Йовіч Лука Йовіч Євро-2020 Люксембург - Сербія
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