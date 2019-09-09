Тадич не сыграет против Люксембурга – серьезные кадровые проблемы в составе соперника сборной Украины

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"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув КарпатиИнтервью — 16:00 361
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