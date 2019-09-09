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Тадич не сыграет против Люксембурга – серьезные кадровые проблемы в составе соперника сборной Украины

16:53 52 Читати українською
Тадич не сыграет против Люксембурга – серьезные кадровые проблемы в составе соперника сборной Украины
Душан Тадич / ФИФА

Хавбек сборной Сербии Тадич пропустит матч отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга.

 

Федерация футбола Сербии на своем официальном сайте сообщила, что хавбек Душан Тадич не сможет помочь сборной в матче отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга.

Йович пропустит матч с Люксембургом

Причиной стала травма задней поверхности бедра. Ранее стало известно, что поединок пропустит нападающий Реала Лука Йович.

Сербы пока имеют лишь 4 очка и в случае неудачного результата фактически теряют шансы на прямое попадание на чемпионат Европы.

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