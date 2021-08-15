Новичок Герты Стефан Йоветич дебютировал за берлинский клуб забитым голом, что позволило ему вписать свою фамилию в историю.

Гол Йоветича в составе Герты позволил черногорцу отличиться историческим достижением – он стал единственным действующим игроком, которому удавалось забить в каждом из чемпионатов "большой пятерки", сообщает Gracenote.

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Кроме Герты, Стефан забивал за Интер и Фиорентину в Серии А, за Монако – в Лиге 1, за Севилью - в Ла Лиге и за Манчестер Сити в АПЛ. Интересно, что до Йоветича подобное удавалось легендарному румынскому футболисту – Флорину Рэдучою.

Напомним, форвард провел прошлый сезон в составе Монако, отыграв в 33 встречах и записав в свой актив 7 голов и 1 ассист.

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