"Сегодня наш мир замер": Бавария отреагировала на смерть Герда Мюллера
Мюнхенский клуб оплакивает свою легенду после известия о смерти знаменитого футболиста.
Сегодня, 15 августа, перестало биться сердце Герда Мюллера, который умер после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Несколько месяцев знаменитый экс-форвард боролся за свою жизнь в реанимации, но итог оказался неутешительным.
"Сегодня наш мир замер. Бавария оплакивает Герда Мюллера. Немецкий Рекордмайстер и все наши фаны скорбят по поводу его смерти", – говорится в официальном Twitter мюнхенского клуба.
После новости о смерти Мюллера в соцсетях Баварии начали выкладывать фото легендарного Бомбардира нации, который отдал "ротен" 15 лет игровой карьеры.
"Я – Мюллер, бомбардир из Нердлингена". Легендарный Герд ушел в лучший мир