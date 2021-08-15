Мюнхенский клуб оплакивает свою легенду после известия о смерти знаменитого футболиста.

Сегодня, 15 августа, перестало биться сердце Герда Мюллера, который умер после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Несколько месяцев знаменитый экс-форвард боролся за свою жизнь в реанимации, но итог оказался неутешительным.

Умер легендарный Герд Мюллер

"Сегодня наш мир замер. Бавария оплакивает Герда Мюллера. Немецкий Рекордмайстер и все наши фаны скорбят по поводу его смерти", – говорится в официальном Twitter мюнхенского клуба.

После новости о смерти Мюллера в соцсетях Баварии начали выкладывать фото легендарного Бомбардира нации, который отдал "ротен" 15 лет игровой карьеры.

"Я – Мюллер, бомбардир из Нердлингена". Легендарный Герд ушел в лучший мир