"Он отправился в Эвертон. Это первый крупный трансфер Динамо после Ярмоленко. Это молодой игрок, он является примером для других.

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Очень важно, кроме результатов, давать футболистам возможность иметь перспективу", – сказал Луческу Telekom Sport.

По информации сразу из нескольких источников, к команде Рафаэля Бенитеса присоединится защитник сборной Украины Виталий Миколенко. 22-летний игрок является воспитанником Динамо и выступает за главную команду киевлян с 2016-го.

Напомним, в 2017 году Динамо продало Ярмоленко в Боруссию Д за 25 млн евро.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо