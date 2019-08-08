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Эвертон взял в аренду защитника Монако Сидибе

07:30 36 Читати українською
Эвертон взял в аренду защитника Монако Сидибе
Джибриль Сидибе / Эвертон

Защитник Джибриль Сидибе продолжит карьеру в Эвертоне.

Правый защитник сборной Франции Джибриль Сидибе перешел из Монако в Эвертон на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт "ирисок".

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Кроме того отмечается, что у английского клуба будет право выкупа 27-летнего защитника. Сумма возможного трансфера не разглашается.

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Заметим, что летом прошлого года Сидибе в составе сборной Франции победил на чемпионате мира-2018.

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Трансферы Джибриль Сидибе Джибриль Сидибе Эвертон Эвертон Монако Монако Англия Трансферы Чемпионата Англии
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