Эвертон взял в аренду защитника Монако Сидибе

Защитник Джибриль Сидибе продолжит карьеру в Эвертоне.

Правый защитник сборной Франции Джибриль Сидибе перешел из Монако в Эвертон на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт "ирисок".

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Кроме того отмечается, что у английского клуба будет право выкупа 27-летнего защитника. Сумма возможного трансфера не разглашается.

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Заметим, что летом прошлого года Сидибе в составе сборной Франции победил на чемпионате мира-2018.