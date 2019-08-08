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Евертон взяв у оренду захисника Монако Сідібе

07:30 320 Читать на русском
Евертон взяв у оренду захисника Монако Сідібе
Джібріль Сідібе / Евертон

Захисник Джібріль Сідібе продовжить кар'єру в Евертоні.

Правий захисник збірної Франції Джібріль Сідібе перейшов з Монако в Евертон на правах оренди. Угода розрахована на сезон 2019/20, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

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Окрім того зазначається, що у англійського клубу буде право викупу 27 річного оборонця. Сума можливого трансферу не розголошується.

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Зауважимо, що влітку минулого року Сідібе у складі збірної Франції тріумфував на чемпіонаті світу-2018.

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Трансфери Джібріль Сідібе Джібріль Сідібе Евертон Евертон Монако Монако Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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